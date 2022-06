O ministro das Finanças é o pior ministro do Governo liderado por António Costa, de acordo com o Barómetro da Intercampus para o CM/CMTV. Fernando Medina é seguido pela ministra da Saúde, Marta Temido, que se distingue por concentrar também muitas opiniões positivas.



Fernando Medida mantém-se como o pior ministro, face a maio, mas Marta Temido reforça a sua posição de segundo lugar entre os ministros com opiniões mais negativas, apesar de continuar a ser a pessoa que obtém melhor percentagem de respostas positivas.









