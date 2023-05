18 pessoas detidas em operação de prevenção criminal da GNR no concelho de Albufeira

18 pessoas, entre os 16 e os 54 anos, foram detidas na sequência de uma operação de prevenção criminal da GNR do Comando Territorial de Faro, através do Destacamento Territorial de Albufeira, este fim de semana, no concelho de Albufeira, de acordo com um comunicado da GNR.



Entre os suspeitos, nove foram detidos por tráfico de estupefacientes, quatro por condução sob efeito do álcool, duas por gravação ilícita de imagem e uma por condução sem habilitação legal.

Foi ainda apreendido 353 doses de cocaína, 106 doses de haxixe, 21 gramas de ecstasy, 18 doses de canábis, 1.545 euros em numerário, 60 libras, sete telemóveis, uma faca, três documentos de identificação e uma viatura de alta cilindrada.



Dos 18 detidos, cinco foram presentes ao Tribunal Judicial de Albufeira. Um dos suspeitos ficou em prisão preventiva por tráfico de estupefacientes no Estabelecimento Prisional de Silves.