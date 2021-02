Acidente de trabalho causa um ferido grave em Rio Tinto

Um homem, 52 anos, ficou em estado grave esta quinta-feira de manhã na sequência de um acidente de trabalho. Tudo aconteceu no interior de uma fábrica de componentes de calçado localizada em Rio Tinto, no concelho de Gondomar.



A vítima estava a trabalhar quando foi ficou com um braço preso numa máquina. "Foi uma operação muito sensível e delicada, mas felizmente conseguimos resgatar a vítima sem comprometer as suas capacidades. As equipas que estiveram no terreno fizeram um excelente trabalho nesse sentido", explicou ao CM João Carlos Nunes, Comandante dos Bombeiros de Areosa/Rio Tinto, dando conta de que o trabalhador se manteve sempre consciente e colaborante.

No local estiveram 18 operacionais dos bombeiros, INEM e também da PSP. O homem foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto, onde será alvo de uma cirurgia.