Advogada Tânia Reis deixa defesa de Rosa Grilo

A advogada Tânia Reis vai deixar a defesa de Rosa Grilo, a mulher do triatleta Luís Grilo, condenada pelo homicídio do marido.

A informação foi confirmada ao Correio da Manhã pelo ex-inspetor da Polícia Judiciária João de Sousa, que pertencia à equipa de defesa de Rosa Grilo.

João de Sousa e Tânia Reis foram acusados pela PJ de plantarem provas na casa onde o triatleta foi assassinado para alterar o rumo do julgamento. A acusação surgiu no mesmo dia em que Rosa Grilo foi condenada a 25 anos de prisão pela morte do marido.