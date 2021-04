Agressor ataca duas mulheres com quem vivia em Sintra

A GNR de Sintra deteve um homem, de 29 anos, por violência doméstica sobre as duas mulheres com quem viveu nos últimos anos. Vai responder também por tráfico de droga e posse ilegal de armas, uma vez que em casa do suspeito foram encontrados sabres, uma pistola, munições e ainda sementes de canábis.



O agressor, residente na zona de Colares, estava a ser investigado por violência física e psicológica sobre a antiga companheira, de quem se separou há um ano, quando a GNR recebeu nova queixa, agora de uma mulher com quem manteve uma relação amorosa que terminou há três meses. Foi constituído arguido e libertado.

Ver comentários