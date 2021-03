Cinco jovens detidos no Seixal por troca de tiros com a PSP

A PSP deteve cinco pessoas na manhã desta quarta feira no bairro de Santa Marta de Corroios que esteve cercado durante mais de oito horas devido a um tiroteio.

Segundo o CM apurou junto de várias fontes policiais no terreno, tratam-se de cinco jovens que estiveram envolvidos na troca de tiros com agentes da PSP, que tinham sido chamados ao local devido a uma rixa entre grupos. As detenções ocorreram na sequência de diligências da Esquadra de Investigação Criminal da PSP do Seixal, para onde os detidos foram transportados. Oficialmente, a Direção Nacional da PSP nega que tenha sido feita qualquer detenção.

Na terça feira, o cerco de oito horas terminou com um detido e a fuga dos restantes suspeitos, que entretanto foram identificados e localizados dentro do bairro.