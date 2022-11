Um homem de 43 anos arrombou a porta da casa onde a ex-mulher vive com os filhos e agrediu-a, na terça-feira. Valeu à vítima a rapidez e capacidade para ativar o aparelho de teleassistência (alarme), que levou ao rápido acionamento de uma patrulha da PSP de Loures que estava nas proximidades.





O agressor ainda tentou fugir do local quando se apercebeu do alerta, mas foi intercetado pelos agentes policiais, que o detiveram. Foi presente a tribunal e perante as provas recolhidas e o depoimento da vítima o juiz de instrução não teve dúvidas em aplicar, desta vez, a prisão preventiva.