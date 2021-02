Assaltante preso duas vezes num dia por roubos sai em liberdade

Um homem, de 32 anos, foi preso duas vezes no mesmo dia pela PSP, e em ambas libertado pelo tribunal, após assaltos a estabelecimentos comerciais em Cascais e Oeiras.



Os crimes remontam à última quinta-feira. De manhã, segundo fonte policial, o ladrão (já com ficha policial) foi apanhado por uma patrulha da PSP de Cascais após ter furtado bebidas alcoólicas. O tribunal mandou-o em liberdade. Horas depois, num hipermercado em Oeiras, o mesmo ladrão apropriou-se de bens no valor de 549,91 euros. Foi intercetado e entregue à PSP. Presente a juiz, saiu novamente em liberdade.



