Assalto a ótica em Fafe rende 30 mil euros e deixa destruição

Arrombaram a porta de vidro temperado e, em poucos minutos, furtaram 300 pares de óculos, deixando um rasto de destruição na ótica Almeida Oculista, na rua Monsenhor Vieira de Castro, no centro de Fafe, na madrugada desta segunda-feira.O assalto terá ocorrido pelas 03h30 e o proprietário foi alertado pela GNR cerca de uma hora depois. "Pelas contas que já fiz, por alto, o prejuízo total será superior a 30 mil euros. Além do que levaram, deixaram um móvel destruído, gavetas remexidas e a loja parada", lamenta aoJosé Almeida, proprietário do estabelecimento.A GNR foi de imediato ao local e o caso está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal de Fafe, que esteve a recolher indícios do assalto. Só depois do meio-dia desta segunda-feira é que funcionários e proprietário puderam proceder à limpeza da ótica integrada no grupo Institutótico."Penso que os ladrões já deviam vir com ideia do que queriam levar. Ainda terei de fazer a listagem de todos os bens furtados porque vão desde óculos baratos, até outros que atingem os 300 e 400 euros", acrescentou o proprietário, que é dono de outras duas óticas na região.