Bombeiro ferido em colisão entre ambulância e carrinha em Oliveira do Bairro

Um bombeiro, da corporação de Águeda, sofreu ferimentos ligeiros, esta tarde de segunda-feira, na sequência de uma colisão entre a ambulância em que seguia e uma carrinha de transporte de mercadoria, em Oliveira do Bairro.No mesmo acidente, dois civis também sofreram ferimentos ligeiros.O alerta foi dado, cerca das 12h30, para os bombeiros de Oliveira do Bairro, na EN235, em Oiã. Os bombeiros de Águeda e a ambulância medica de Aveiro também foram mobilizados.As vítimas foram levadas para o Hospital de Aveiro e de Águeda. A GNR foi acionada para o local e investiga as causas do acidente.