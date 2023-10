‘Bonnie e Clyde’ matam três da mesma família

Nélida Guerreiro e Sidney Martins, o ex-casal de assaltantes conhecido por ‘Bonnie e Clyde’ (casal de ladrões dos EUA, de há 90 anos) portugueses, que se desentenderam após terem ficado em prisão preventiva por roubos, foram agora formalmente acusados pelo Ministério Público da morte de três membros da mesma família, em Donai, Bragança, noticiou esta sexta-feirao ‘Linha Aberta’ e confirmou o CM. A 9 de julho de 2022, terão morto Olga Pires (mãe de um amigo, Carlos). A 20 do mesmo mês, mataram José e Carlos. Em ambas as ocasiões tentaram roubar dinheiro do casal e droga do filho.









A primeira ligação de Nélida e Sidney às mortes de Donai ocorreu quando o ADN de Carlos foi encontrado num carro usado pelo casal. Nélia e Sidney terão fugido para o Algarve após o triplo homicídio, iniciando roubos armados - durante os quais chegaram a tentar atropelar elementos da GNR e da PJ. Seguiram para Espanha, onde acabaram capturados em agosto de 2022. Já foram extraditados para Portugal e acusados pelos roubos. Já tinham sido absolvidos da morte de um idoso, em 2018, em São Brás de Alportel.