Brasil está há um ano para enviar processo contra Duarte Lima

O Tribunal de Sintra, que vai julgar Duarte Lima pelo homicídio de Rosalina Ribeiro, no Brasil, em 2009, está há um ano à espera que a justiça brasileira envie todo o processo contra o antigo deputado.Apesar das várias insistências - o início do julgamento esteve marcado para 23 de novembro de 2022 - ainda faltam ficheiros originais de fotografias, vídeo e som. A ausência de notificação das testemunhas residentes no Brasil também foi um problema há um ano e deverá repetir-se.Após o envio integral do processo, o Brasil pede, no mínimo, 90 dias para a notificação.