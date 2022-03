Caça ao homem: Novo suspeito de agressão mortal a PSP em Lisboa identificado pelas autoridades

Está neste momento a ser procurado mais um suspeito de envolvimento na morte do agente da PSP Fábio Guerra.A Polícia Judiciária já identificou o homem, um civil que reside na margem sul, que as autoridades acreditam que poderá já ter saído do país. Este homem passa assim a ser o principal suspeito deste crime.As autoridades recolheram provas que permitem confirmar o envolvimento do homem nas agressões que resultaram na morte do agente.O primeiro civil a ser detido foi libertado durante a tarde desta terça-feira.Em atualização