PSP encontra carro que atropelou quatro pessoas em Lisboa. Condutor está em fuga

Quatro feridos é o resultado de um atropelamento e fuga ocorrido esta segunda-feira na Avenida 24 de Julho, em Lisboa.Uma das quatro vítimas está em estado grave e foi transportada ao Hospital de São José. As restantes três recusaram transporte hospitalar.O autor do atropelamento colocou-se em fuga e as autoridades realizam agora diligências para identificar o condutor e as razões do atropelamento. O carro do mesmo já foi encontrado abandonado na Lapa pela PSP.O alerta foi dado cerca das 7h10 junto à discoteca Kremlin.O caso transitou para a Polícia Judiciária.