Casal detido por suspeita de dezenas de assaltos a carros em Ílhavo

Um casal, de 48 e 51 anos, foi detido, na passada terça-feira, pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Aveiro, pela suspeita de dezenas de assaltos, a interiores de carros, nas zonas de Ílhavo, Oliveira do Bairro e Águeda.As detenções do homem e da mulher ocorreram na sequência de uma investigação policial. Foram executados dois mandados de detenção fora de flagrante delito e vários mandados de buscas domiciliárias e não domiciliárias. Na sequência das diligências da GNR, foram apreendidos vários objetos que tinham sido furtados das viaturas.O casal foi presente, esta manhã de quinta-feira, pela GNR, a um juiz de instrução criminal do Tribunal de Aveiro. No final, serão conhecidas as medidas de coação.