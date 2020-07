Colisão em Alcácer do Sal deixa duas mulheres feridas

A colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros provocou esta quarta-feira, dois feridos, um grave e um ligeiro, no IC1, em Alcácer do Sal.

"A colisão ocorreu na ponte sobre o rio Sado e provocou ferimentos ligeiros a uma mulher de 75 anos e graves numa mulher de 38, ambas foram transportadas pelos bombeiros para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém" explicou ao CM Luís Praguento, 2.º Comandante dos Bombeiros de Alcácer do Sal.

Dois ocupantes foram assistidos no local e recusaram o transporte para o hospital.

O alerta foi dado às 10h43 e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Alcácer do Sal com 11 operacionais apoiados por 5 viaturas.

Para facilitar as operações de socorro e a retirada das viaturas, a circulação automóvel esteve condicionada no local durante cerca de duas horas, sendo efetuada a circulação automóvel de forma alternada pela faixa do sentido Grândola – Alcácer do Sal.

A GNR de Alcácer do Sal e de Grândola esteve no local a ordenar o trânsito e vai investigar as causas do acidente.