Acidente aconteceu durante a manhã deste sábado.

Por Miguel Curado | 13:35

Um homem ficou com ferimentos na sequência de um acidente na Rua de Aveiro, em Coimbra, durante a manhã deste domingo.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial da PSP de Coimbra, o ferido é o homem que seguia no motociclo.



No local está uma patrulha da PSP e uma VMER do INEM, de acordo com o CDOS de Coimbra.