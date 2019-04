Construtora paga a vidente que rezou para vender casas

Vidente vai receber 13500 euros por ter ajudado na venda "espiritual" de vários imóveis.

Por Ana Isabel Fonseca | 22:24

Uma vidente vai receber 13500 euros de uma construtora sediada em Perafita, Matosinhos, por ter ajudado na venda "espiritual" de vários imóveis.



A decisão foi agora confirmada pelo Tribunal da Relação do Porto, que dá conta de que a construtora ‘Nazarães, Empreendimentos SA’ estabeleceu um contrato com a mulher.



A empresa tinha os imóveis por vender há vários anos, sendo que, em novembro de 2015, o administrador da empresa contratou a vidente por 15 mil euros para que aquela "abrisse os caminhos da sorte". A vidente fez rezas, banhos, cerimónias espirituais e até pagou missas.



O administrador indicou ainda à mulher os compradores que estavam indecisos para que ela "dentro da sua espiritualidade" conseguisse desbloquear a situação. Depois de contratada a vidente, a construtora conseguiu vender quase todos os imóveis, situados num condomínio fechado.



A vidente, com gabinete em Penafiel, não recebeu, no entanto, grande parte do valor e recorreu para a Justiça, que lhe deu razão.



A Relação diz que foi estabelecido "um contrato de prestação de serviços", que tem que ser cumprido.