Detido homem suspeito de violar, sequestrar e agredir jovem em Braga

Por Lusa | 15:44

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira a detenção de um homem de 28 anos suspeito de violar, sequestrar e agredir uma jovem de 21 em Braga, em setembro último.



Em comunicado, a PJ refere que o detido é estrangeiro e já foi levado a tribunal, para primeiro interrogatório judicial.



Foram-lhe aplicadas as medidas de coação de apresentações diárias, proibição de contactar a vítima, proibição de frequentar espaços de diversão noturna e proibição de se ausentar do país.



Está indiciado pela presumível autoria dos crimes de violação, coação sexual, sequestro e ofensa à integridade física.



Os factos ocorreram na madrugada de 27 de setembro, nas imediações da Universidade do Minho, numa zona próxima dos bares.