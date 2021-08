Cerca de 150 quilos de alfarroba foram apreendidos pela GNR, em Armação de Pera e Lagoa. Dois jovens, de 20 e 21 anos, foram detidos e cinco pessoas, entre os 21 e os 48 anos, foram constituídas arguidas por furto do fruto da alfarrobeira.





No primeiro caso, os dois suspeitos foram detidos em flagrante enquanto furtavam 60 quilos de alfarroba. No segundo, os militares intercetaram um veículo que transportava 90 quilos do mesmo fruto. A ação contou com o apoio de militares do Destacamento de Intervenção da GNR.