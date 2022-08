Dois jovens detidos em restaurante após assalto violento em Lisboa

Dois jovens de 17 e 19 anos foram detidos pela PSP minutos depois de um assalto violento na imediações da discoteca Kubu, em Santos, Lisboa. Foram apanhados no interior do restaurante McDonald’s da Avenida D. Carlos I, ainda na posse do dinheiro roubado, que tentavam usar para comprar hambúrgueres pelas 02h00 da madrugada de sábado.As duas vítimas, de 17 e 18 anos, foram agredidas e obrigadas a entregar o dinheiro que tinham, no total de 25 euros. Os dois ladrões fugiram de bicicleta, mas foram seguidos por um dos jovens assaltados, enquanto o outro participava o caso à PSP. Devido à descrição dos suspeitos e à indicação da direção tomada pela dupla de ladrões, a PSP chegou rapidamente ao local indicado pelas vítimas e deteve os dois suspeitos.Passaram a noite nos calabouços e foram presentes a tribunal na segunda-feira, mas saíram em liberdade com apresentações semanais à PSP.