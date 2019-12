Dupla caçada pela PSP após roubar Árvore de Natal

Seguiam num Renault Scenic, com uma matrícula tapada e outra adulterada com fita adesiva. Pelas 23h40 de terça-feira, num posto de abastecimento de Matosinhos, a PSP aproximou-se, mas os dois ladrões fugiram. Já por volta das 03h00, assaltaram um quiosque na avenida José Régio, Vila do Conde, e escaparam pela A28.Com vários agentes no seu encalço, seguiram a alta velocidade e em contramão na autoestrada. Foram detidos já na Estrada da Circunvalação, junto à rotunda AEP, Porto, às 03h40. Presentes a tribunal, aguardam julgamento atrás das grades.O carro que a dupla usava tinha sido furtado, no sábado, em Vila Nova de Famalicão. Dentro da viatura, a PSP encontrou vários artigos furtados - carteiras, mochilas, maços de tabaco, isqueiros, perfumes, embalagens de suplementos alimentares, expositores com cartões de comunicações móveis, artigos de higiene e até uma árvore de Natal -, que foram apreendidos. Os suspeitos tinham ainda 980 euros em notas falsas de 10 euros, bem como ferramentas.Já indiciados por furto em lojas e viaturas, no Grande Porto, foram presentes a um juiz e ficaram em prisão preventiva.Os dois detidos têm 32 e 36 anos, estão desempregados e moram em Matosinhos e no Porto. O suspeito mais velho já estava obrigado a apresentações diárias numa esquadra, mas não cumpria a ordem da Justiça. Vai ficar agora em preventiva.Várias equipas da PSP estiveram envolvidas nesta operação. Além de patrulhas e da Investigação Criminal, Equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRI) seguiram os suspeitos, em motas, na A28. A dupla causou danos num veículo policial.