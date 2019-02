Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem sem carta rouba ambulância para ir comprar droga no Porto

Homem entrou no quartel dos bombeiros e foi filmado a fugir com o veículo a alta velocidade.

Por Nelson Rodrigues e Francisco Manuel | 01:30

Sem carta de condução, o homem, de 20 anos, já está referenciado por furtar carros em Paredes, com os quais se dirige depois à cidade do Porto para comprar droga. Na madrugada de quinta-feira, o traficante foi ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Paredes, e, ao perceber que um portão estava aberto, entrou no edifício e fugiu a alta velocidade com uma ambulância.



Já no bairro do Cerco, no Porto, onde tinha comprado droga, foi abordado na ambulância pela PSP, mas fugiu, tendo tentado atropelar os agentes. O traficante ainda foi perseguido pela patrulha, pela Estrada da Circunvalação e pela A43, mas a PSP perdeu-lhe o rasto.



A ambulância acabou por ser recuperada, na manhã de quinta-feira, nas imediações do quartel, apenas com danos na porta do lado do condutor. Foi o suspeito que, após ser localizado em casa pela GNR de Paredes, confessou onde tinha abandonado a viatura - isto depois de ter sido confrontado com as imagens de videovigilância do quartel, nas quais foi filmado a entrar no edifício e a roubar a ambulância de emergência pré-hospitalar.



"O portão esteve aberto apenas cinco minutos. Foi o tempo em que a operadora comunicou ao INEM a saída de outra ambulância para uma emergência. Obviamente, este homem sabia que a ambulância tinha as chaves na ignição", disse ao CM José Morais, comandante dos bombeiros.



O ladrão foi constituído arguido e colocado em liberdade.n