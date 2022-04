Um ferido grave é o resultado de um despiste, seguido de incêndio de uma viatura ligeira de passageiros, esta sexta-feira, na Autoestrada 24, no sentido Lamego-Peso da Régua, junto ao nó de Valdigem.

O alerta foi dado às 19h56 e a vítima, com ferimentos graves, foi transportada para o hospital de Vila Real.

No local estiveram os bombeiros de Lamego e a GNR que investiga as causas do acidente.

Dado à violência do acidente, o trânsito chegou a estar cortado, para limpeza e desobstrução da faixa de rodagem.