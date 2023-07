Alexandre Fonseca fez um negócio com uma empresa controlada por Hernâni Vaz Antunes, em 2019, que lhe permitiu ficar com uma moradia de luxo ao preço de saldos.



Na altura, Alexandre Fonseca era presidente executivo da Altice. O negócio consistiu no seguinte: em janeiro de 2019, a Vintagepanóplia comprou uma moradia de luxo, na linha de Cascais, por um milhão de euros, e dois meses depois, no início de março, vendeu-a a Alexandre Fonseca por 1,05 milhões de euros.









