Fiscalização encerra Hospital Lusíadas Faro

Entidade Reguladora da Saúde apontou falhas a nível da infraestrutura elétrica do edifício.

Por Tiago Griff | 10:12

"A atividade do Hospital Lusíadas Faro está agora a ser realizada na Clínica Lusíadas Faro, Clínica Lusíadas Forum Algarve e Hospital Lusíadas Albufeira." É esta a mensagem que está na página oficial do grupo privado Lusíadas Saúde e que avisa os utentes das mudanças que o grupo foi obrigado a fazer depois de uma inspeção da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) ter levado ao encerramento do hospital situado num imóvel antigo, perto do largo de Camões, devido à necessidade de avaliar a infraestrutura elétrica.



Segundo o jornal regional ‘Barlavento’, que avançou com a notícia esta sexta-feira, a inspeção levada a cabo pela ERS "decorreu no âmbito das suas atribuições de auditoria a instituições de saúde" e, ao que o CM apurou, aconteceu na passada quarta-feira.



O resultado desta avaliação foi então comunicado ao Grupo Lusíadas Saúde que, entretanto, encerrou a estrutura.



"[O grupo] decidiu proceder de imediato não só à avaliação da infraestrutura elétrica mas, tratando-se um edifício centenário, de toda a unidade hospitalar, com 24 camas e cinco gabinetes médicos", disse fonte da administração, citada pelo ‘Barlavento’, confirmando assim que a mudança de operações está ligada à necessidade de uma avaliação global do edifício que deverá, no final, levar à realização de obras de remodelação estruturais.



Os serviços foram por isso transferidos para as duas clínicas de Faro - uma junto ao Mercado Municipal, a outra no centro comercial Forum Algarve - e para o hospital de Albufeira.



O CM tentou este domingo obter esclarecimentos junto do Grupo Lusíadas Saúde, mas sem sucesso.