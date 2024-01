Onze detidos em flagrante por roubar azeitonas em Beja. 680 quilos apreendidos

Oito homens e três mulheres, com idades entre os 16 e 43 anos, foram detidos, esta quinta-feira, por roubar azeitonas no concelho de Vidigueira, em Beja, segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR) distrital.No comunicado enviado à redação, lê-se que foram apreendidos "680 quilos de azeitona, três veículos ligeiros de passageiros e diverso material alusivo à colheita".A GNR atendeu a ocorrência através de uma denúncia realizada pelo dono do terreno e confrontou os suspeitos no momento em que cometiam o crime. Apesar da azeitona estar caída no chão é necessária autorização do proprietário para colher a fruta, realça a GNR.Os factos foram encaminhados ao Tribunal Judicial de Cuba.