GNR saem de helicóptero e apanham incendiário em Gondomar

Foram militares do Posto de Intervenção e Socorro de Vale de Cambra que apanharam o suspeito, de 40 anos, que no sábado ateou um fogo em Zebreiros, Gondomar.A equipa da GNR tinha desembarcado de um helicóptero às 15h45 e surpreendeu o homem agachado com um isqueiro na mão. Estava a atear mais um foco de incêndio no local.O suspeito foi abordado e depois entregue ao posto da GNR da Medas, que formalizou a detenção. Foi presente segunda-feira a um juiz e ficou em prisão domiciliária. Este incêndio consumiu uma área total de 50 hectares.