Grupo corta Segunda Circular em homenagem ilegal a vítimas de acidente de carro

Duas centenas de amigos e familiares dos três homens que sexta-feira morreram num acidente a alta velocidade, ao que tudo indica numa corrida ilegal, cortaram este domingo de madrugada a Segunda Circular, no local do acidente, num tributo ilegal a Tino Sousa, Nuno Martins e Júnior Costa.Deixaram a polícia em pânico, geraram pandemónio com carros e motos parados indiscriminadamente na principal via rápida de Lisboa e só desmobilizaram após mais de 30 minutos - lançaram balões (sem risco para o aeroporto que já estava parado àquela hora)."Foi incrível. Quando a polícia chegou já não havia nada a fazer. Eles travaram motos e carros à balda, saíram para a estrada e começaram as homenagens. A polícia não os confrontou para não agravar a situação e tentou escoar o trânsito pelas vias mais à direita", contou aouma testemunha.Os três homens capotaram um Mercedes GLA 45 AMG de 380 cavalos e que custa 80 mil euros. O carro, que vem de fábrica limitado à velocidade máxima de 250 km/h, tinha sido mexido e um dos ocupantes fez nessa noite vídeos de corridas com outros carros, mostrando a velocidade de 300 km/h.Tino Sousa deixou dois filhos e seria o dono do carro, em nome da sua mulher. Tal como Nuno Martins, residia no bairro Quinta do Loureiro, Alcântara, de onde eram a maioria das pessoas que pararam a 2ª Circular.Já Júnior Costa era do bairro 06 de Maio, Damaia, e deixa um filho. Conheceram-se todos na claque do Benfica No Name Boys.