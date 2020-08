Grupo tenta roubar carro a condutora

A condutora, de 32 anos, circulava na sua viatura, na cidade de Faro, quando foi obrigada a parar por dois veículos em cujo interior se encontravam diversos homens que lhe pretendiam roubar o carro. Um deles saiu da viatura e colocou-se à frente da vítima, ao mesmo tempo que lhe dizia, em tom ameaçador, para sair do carro. Entretanto, o outro veículo dos assaltantes já se tinha posicionado por trás do da vítima, de forma a cortar-lhe a fuga.Apesar do medo, a mulher teve, contudo, o sangue frio suficiente para conseguir pôr o seu carro em marcha e acelerar, fugindo por cima de um relvado que se encontrava junto à via.Segundo o CM apurou junto de fonte da PSP de Faro, que confirmou a tentativa de carjacking, o incidente ocorreu cerca das 11h25 de segunda-feira. A vítima fugiu a alta velocidade e só parou quando já se encontrava na zona do centro comercial Fórum Algarve.Quando já se encontrava em segurança, alertou o 112. A PSP de Faro foi acionada e compareceu rapidamente no local, tendo a vítima relatado o que tinha acontecido. Disse aos agentes que nas duas viaturas, as quais descreveu como sendo ambas "de cor escura", se encontravam "entre cinco a sete homens".A condutora disse aos agentes da PSP que acorreram ao local não ter sido seguida pelos homens que a ameaçaram e que teriam como objetivo roubar-lhe o carro.A PSP está a investigar o caso e admite que a atuação dos suspeitos seria roubar o carro da mulher. Esta não viu armas.Neste caso, os atacantes incorreriam numa pena entre 1 e 8 anos de prisão, por roubo. Se usassem armas, a pena poderia ir dos 3 aos 15 anos.