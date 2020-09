Um homem de 28 anos entrou num hipermercado, em Amares, Braga, esta sexta-feira, enchou um saco com 150 euros em camarão e quando se preparava para pagar deciciu fugir com os produtos. Os seguranças do estebelecimento recuperaram o material mas o homem conseguiu escapar.O homem fugiu para Braga onde horas depois da tentativa de furto foi apanhado pela PSP. A GNR já deteve o suspeito com antecentes criminais em pequenos furtos.A situação ocorreu às 15h00.