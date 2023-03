Um homem, de 40 anos, foi apanhado por praticar atos de exibicionismo diante de crianças no concelho da Trofa. O caso esteve a cargo dos militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Santo Tirso, tendo o suspeito sido identificado e constituído arguido na quarta-feira.





As autoridades conseguiram identificar duas meninas, com cerca de 10 anos, que terão sido vítimas do exibicionista. O homem é suspeito de praticar atos de masturbação diante das crianças. As menores foram abordadas pelo homem quando estavam numa paragem à espera do autocarro para a escola. As autoridades tentam agora perceber se outras crianças terão sido vítimas do exibicionista, que tem já antecedentes criminais por crimes semelhantes.