Um homem, com cerca de 30 anos, ficou gravemente ferido num despiste de mota, esta sexta-feira à tarde na rua do Porto, em Penafiel.A vítima foi socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários de Penafiel e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Penafiel.Depois de estabilizado, o homem foi transportado para o Hospital Padre Américo.A Brigada de Trânsito também foi accionada e tomou conta da ocorrência.O alerta foi dado às 14h26.