Homem nega ter assassinado prostituta em Santarém

O técnico de informática acusado do homicídio de uma mulher com quem fazia sexo a troco de dinheiro falou esta terça-feira pela primeira vez, no Tribunal de Santarém, para negar ser o autor do crime.Após as alegações finais, Yuren Teixeira, de 33 anos, descreveu-se ao coletivo de juízes como alguém “pacífico” e incapaz de “matar alguém com tanta violência”.