Homem sova três familiares doentes

Agredia fisicamente sem motivo e exercia controlo e violência psicológica contra três familiares, todos doentes.O homem de 35 anos, desempregado, atacou a mulher, da mesma idade, o próprio pai e a companheira deste. Foi detido pela PJ de Setúbal e está proibido de contactar as vítimas. O homem estava a ser investigado por outro crime quando uma pessoa externa à família denunciou a violência doméstica.A mulher do agressor, "com graves problemas de saúde" e com quem vivia há 11 anos, era alvo de insultos diários e agressões. O pai, vítima de AVC, e a companheira, com acentuado défice cognitivo, também eram maltratados.