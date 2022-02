Homem tenta burlar em Mafra com carro furtado em França

Um homem foi detido, e já está em prisão preventiva, após ter tentado obter dois duplicados de chaves de um automóvel (que terá furtado juntamente com outras duas viaturas) junto de um stand, usando um documento de posse falsificado.





A viatura, segundo refere o Ministério Público, foi furtada em França. O detido, com outros suspeitos ainda não identificados nem detidos, usaram uma residência na Ericeira, Mafra, a 3 de fevereiro, para forjar os documentos de posse dos veículos. No mesmo dia, o detido deslocou-se ao stand com os documentos falsos relativos a uma das viaturas e, por ter levantado desconfianças, foi preso quatro dias depois.