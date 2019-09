Identificado suspeito de atear fogo em Valpaços

Um homem, de 31 anos, foi identificado pela GNR de Vila Real por ser suspeito de ter ateado o fogo que deflagrou esta sexta-feira em Valpaços.



De acordo com um comunicado da GNR, os militares foram ao local onde decorreu o incêndio após terem recebido uma denúncia. Recolheram testemunhos e identificaram o "susposto autor" do crime.





"O incêndio acabou por não ter consequências piores, porque no local estavam corpos de bombeiros em prevenção, devido ao incêndio de grandes dimensões que tinha deflagrado no dia anterior, naquela localidade, onde arderam cerca de 650 hectares", pode ler-se no comunicado.Os factos foram agora remetidos ao Tribunal Judicial de Valpaços.