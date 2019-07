Planeado por telefone por 43 pessoas. Os pormenores do ataque à Academia do Sporting

Mais de 40 pessoas invadiram a Academia de Alcochete. Um ataque aos jogadores e à equipa técnica do Sporting foi planeado ao mais detalhado pormenor. O plano foi traçado por telefone, via WhatsApp, em três grupos diferentes identificados pelos investigadores.

Um total de 43 pessoas foram adicionadas a estes grupos, uns mais ativos do que outros.

Nestes grupos no WhatsApp, os adeptos que acabam por ir a Alcochete dividem entre si os alvos. A raiva recai sobretudo sobre os jogadores da equipa e no treinador Jorge Jesus. Cada um ficaria com o objetivo de agredir um atleta.

As palavras de ódio acabaram por dar origem ao ataque. Alguns dos suspeitos estão em liberdade, uma vez que eram menores de idade na altura da invasão.

A grande maioria entrou em Alcochete de cara tapada mas outros participaram no ataque sem qualquer proteção. Mais de 20 pessoas foram detidas logo no dia do ataque e ficaram em prisão preventiva por serem suspeitas de serem os autores da invasão.