A GNR deteve esta quarta-feira de manhã, no Monte da Caparica, em Almada, o irmão de ‘Mustafá’, da claque Juve Leo, numa megaoperação que obrigou à ativação do Grupo de Intervenção de Operações Especiais da Guarda.Paulo Santos, conhecido pela alcunha de ‘Babá’, tinha pendente um mandado de detenção para cumprimento de uma pena de nove anos e oito meses de cadeia. O processo diz respeito ao ano de 2014 quando ‘Babá’, ‘Mustafá’ e Paulo Pereira Cristóvão estiveram envolvidos num processo de roubos violentos a casas, sobretudo na zona de Cascais. Das moradias foram roubados milhares de euros.No ano passado, o Tribunal de Relação manteve todas as penas de prisão aplicadas, sem hipótese de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. A detenção de Paulo Santos e o encaminhamento para a prisão decorreram sem incidentes.