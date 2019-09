Ladrões em fuga atacam patrulhas da GNR

Dois homens, de 33 e 35 anos, foram detidos - outros dois estão em fuga - depois de terem sido apanhados em flagrante, sexta-feira, a assaltar um posto de abastecimento de combustíveis na A33, perto da Charneca de Caparica.Ao serem surpreendidos pelas patrulhas da GNR de Charneca de Caparica e Trafaria, os ladrões fugiram, numa viatura roubada, a alta velocidade na A33 enquanto iam atirando objetos e pó químico dos extintores aos carros das patrulhas que os seguiam.O veículo onde fugiam os quatro assaltantes acabou por se despistar na zona do Fogueteiro, Seixal, o que obrigou os ladrões a tentar escapar a pé. Dois acabaram imobilizados e detidos pela GNR. Já têm antecedentes criminais com penas efetivas de cadeia por roubo com arma de fogo.A GNR conseguiu ainda identificar os dois assaltantes que tiveram sucesso na fuga após o despiste da viatura. As autoridades continuam a investigar e a tentar localizar estes dois fugitivos. O material furtado - 381 maços de tabaco, 30 outras embalagens de tabaco, um cofre e ainda várias ferramentas utilizadas durante o assalto - foi todo recuperado, bem como o veículo, furtado na zona do Montijo.Os dois detidos, após terem sido presentes ao Tribunal Judicial de Almada, ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva pelos crimes de furto qualificado, dano qualificado e condução perigosa. A operação contou ainda com a participação da GNR de Azeitão e Costa de Caparica e da PSP.