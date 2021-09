Os três homens que, tal como o CM noticiou sábado, foram travados pela PSP após terem assaltado, na sexta-feira, uma estação dos CTT no Seixal, cometeram o crime disfarçando-se com máscaras da série de TV ‘La Casa de Papel’. As máscaras, com o rosto de Salvador Dalí, foram apreendidas pela polícia.









Os suspeitos, que já estão em prisão preventiva, foram apanhados dentro de um café onde se tentaram esconder após terem abandonado o carro (roubado com violência em Almada) e fugido a pé. A PSP apreendeu-lhes ainda 4 facas, 1985 € roubados dos CTT, 4 pares de luvas e chaves de viaturas.