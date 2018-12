Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menor leva gang em carro furtado

Um dos jovens que seguia na viatura estava na posse de 18 doses de haxixe.

Por João Tavares | 08:41

Com apenas 17 anos, o menor conduzia um carro furtado na Charneca da Caparica, Almada.



Na viatura seguiam outros quatro jovens, um deles com haxixe. Foram detetados pela GNR e encetaram uma fuga de dois a três quilómetros, mas sem sucesso.



Condutor e pendura – este na posse de 18 doses de haxixe – acabaram detidos. Os restantes foram identificados.



Ao cruzar-se com a patrulha da GNR, na madrugada de segunda-feira, o condutor acelerou, levantando suspeitas.



Quando a GNR intercetou a viatura, os dois ocupantes da frente fugiram a pé, mas foram detidos pouco depois.



Os militares perceberam então que o carro – um Opel Corsa – tinha sido furtado dois dias antes e tinha a ignição danificada. Saíram ambos em liberdade.