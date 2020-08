Mergulhadora colhida por barco em Tavira fica ferida com gravidade

Uma jovem de 20 anos ficou este domingo ferida com gravidade após ter sido colhida por uma embarcação de recreio enquanto praticava mergulho junto com o pai. O acidente náutico aconteceu a cerca de uma milha da costa, a sul de Cabanas de Tavira.O alerta para a ocorrência chegou à Polícia Marítima por volta das 10h30. De imediato foram ativados os Bombeiros Municipais de Tavira e o INEM que rapidamente chegaram ao local e assistiram a jovem. Com a análise feita aos ferimentos da vítima, foi acionado um helicóptero do INEM que aterrou num parque de estacionamento junto ao cais das Quatro Águas, em Tavira. "Apercebi-me da chegada de uma embarcação e da Polícia Marítima, gerou-se algum alvoroço por causa de uma miúda que tinha sido colhida por um barco e cortada no braço esquerdo com uma hélice da embarcação", referiu ao Correio da Manhã Guido Silvestre, que auxiliou no transporte da jovem para uma ambulância.De acordo com Rui Andrade, comandante da Capitania do Porto de Tavira e Vila Real de Santo António, após uma análise preliminar, tudo indica que "nem a embarcação de recreio, nem a vítima estariam em zona interdita", estando as "circunstâncias em que ocorreu o acidente a ser averiguadas".A jovem foi transportada de helicóptero para o Hospital de Faro mas, segundo apurou o CM, devido à gravidade dos ferimentos foi necessário transferir a jovem para uma unidade hospitalar em Lisboa.