Ministério Público pede condenação para ex-deputado Agostinho Branquinho no caso da construção de hospital

O Ministério Público (MP) pediu esta sexta-feira a condenação do antigo deputado Agostinho Branquinho e de outros nove arguidos por crimes cometidos no processo de licenciamento e construção do Hospital de São Martinho, no concelho de Valongo, distrito do Porto.

Nas alegações finais, a procuradora do MP sustentou que os arguidos "incorreram na prática dos crimes que lhes são imputados", enquanto as defesas pediram a absolvição dos respetivos constituintes, alegando falta de prova e considerando que a acusação do MP é "uma fabulação, que não corresponde à realidade dos factos".

Agostinho Branquinho, Joaquim Teixeira (promotor da obra) e o antigo presidente da câmara de Valongo Fernando Melo estão acusados de prevaricação e de dois crimes de falsificação de documento agravado, com Branquinho a responder também por tráfico de influência.