Uma mulher, de 43 anos, foi detida pela PSP, na sequência de um mandado de busca ordenado pelo Ministério Público, no Bairro de São João de Deus e de Contumil, no Porto. Foram-lhe apreendidas nove carteiras, uma mochila e um porta-chaves da Cavalinho. A detida é suspeita de integrar um grupo que se dedicou, nos últimos meses, a assaltar lojas da marca de luxo, e do qual já tinha sido detido um casal, em novembro.





A mulher está indiciada de furto qualificado. Vendia os artigos furtados mais baratos, não cobrando IVA. Foi presente a um juiz de instrução criminal.