Era constantemente vítima de agressões físicas e psicológicas pelo marido. No sábado, o homem de 77 anos espancou-a e saiu de casa aos gritos, com uma caçadeira na mão.Ameaçava de morte a mulher, de 63. Os vizinhos aperceberam-se do caso, aproximaram-se do agressor, retiraram-lhe a arma e mantiveram-no retido até à chegada da GNR, que o deteve por violência doméstica.A vítima estava ferida e foi hospitalizada. O suspeito foi levado a tribunal na segunda-feira e ficou com pulseira eletrónica.O caso ocorreu em Freamunde, Paços de Ferreira. Os vizinhos já tinham conhecimento de que a mulher era vítima de violência doméstica, mas nunca denunciaram o caso às autoridades. No sábado, ouviram os gritos na habitação do casal e, quando o agressor idoso saiu à rua de arma na mão, não estiveram com meias medidas.Agarraram-no e alertaram os militares da GNR de Freamunde, que foram de imediato ao local.A vítima apresentava vários hematomas, quer das agressões de que foi vítima naquele dia, quer de investidas anteriores. Foi socorrida no local e transportada para o Hospital de Penafiel, de onde já recebeu alta.O idoso agressor ficou detido até segunda-feira. Foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal do Marco de Canaveses e ficou obrigado a manter-se afastado da casa, proibido de contactar a vítima por qualquer forma ou meio e impedido de se aproximar a menos de 500 metros da mulher.Está a ser vigiado por pulseira eletrónica.