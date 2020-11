A Polícia Judiciária descartou a hipótese de crime no caso do jovem, de 17 anos, encontrado ontem morto em Rio de Moinhos, no concelho de Penafiel. Tinha as mãos atadas atrás das costas, o que levantou dúvidas sobre as causas da morte, levando inspetores da Judiciária a realizar diligências.

