A Polícia Judiciária do Porto deteve um homem de 57 anos, residente em Gondomar, que partilhava na internet fotos e vídeos de sexo com menores.A investigação teve início depois de um alerta dado por entidades internacionais de um crime que ocorria pelo menos desde outubro de 2018.Os inspetores encontraram na posse do suspeito diversos ficheiros, que foram apreendidos.