A Polícia Marítima está a efetuar buscas por um pescador desaparecido na ilha do Pico, Açores. O homem, de 77 anos, encontra-se desaparecido desde o início da tarde desta terça-feira, depois de alegadamente ter saído de casa para praticar a atividade da pesca apeada, na zona daO alerta foi dado às 18h33. As ações de busca mobilizam a Polícia Marítima da Horta e os Bombeiros de São Roque do Pico, em colaboração com populares, de acordo com um comunidado divulgado pela Autoridade Marítima Nacional.