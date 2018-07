Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia recebe cinco mil euros por assalto a cantor pimba

Agente da PSP indicou casa de músico para assalto que rendeu 230 mil euros ao gang.

Por Fátima Vilaça e Liliana Rodrigues | 01:30

As preciosas informações do agente da PSP de Ponte de Lima sobre os alvos a atacar e que permitiam ao gang consumar os assaltos milionários eram bem recompensadas. Carlos Alfaia, que além de polícia é também baixista de uma banda de música, recebeu pelo menos cinco mil euros pelo roubo à casa de Delfim Junior, líder da banda 'Ymperio Show'. Da moradia de Arcos de Valdevez, os ladrões roubaram 230 mil euros em notas, escondidas em sacos de ração para cães, e joias de família.



O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Braga vigiou os encontros preparatórios para o assalto à casa do cantor pimba, encontros esses que incluíam sempre Carlos Alfaia - que por decisão da juíza do Tribunal de Braga está suspenso de funções na PSP - e que decorreram em Vila Verde e Ponte de Lima.



Há ainda registo de troca de mensagens comprometedoras entre o agente da PSP e Rui Fernandes - um dos comparsas do gang que está em preventiva. O assalto aconteceu a 1 de abril, dia de Páscoa, e no dia seguinte Alfaia enviou uma SMS a pedir a sua 'prenda'. Rui Fernandes respondeu que ia ter direito a 'um ovo' e o agente da PSP enviou nova mensagem: "Já vi que a tua Páscoa correu bem. Para o ano há mais. Logo tomamos um café".



O encontro aconteceu a 3 de abril num restaurante em Ponte de Lima e os investigadores garantem que Rui Fernandes e outro elemento do gang entregaram ao polícia 'a prenda' no valor nunca inferior a 5 mil euros.